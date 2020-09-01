AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت: الطيران الإسرائيلي لن يمر عبر أجوائنا للوصول للإمارات

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:49 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أكدت مصادر حكومية كويتية أن الطيران الإسرائيلي لن يمر إطلاقًا عبر الأجواء الكويتية للوصول إلى الإمارات.

وقالت المصادر- في تصريح لجريدة "القبس" الكويتية مساء الإثنين- إن الخط الملاحي الجوي الذي دُشن أمس من إسرائيل إلى الإمارات لا يمر بالطريق الجوي للكويت، بل من طريق آخر بعيد عن الكويت تمامًا، مشددة على أن ما يشاع حول إمكان السماح بعبور طائرات إسرائيلية عبر الأجواء الكويتية للوصول إلى الإمارات عار من الصحة جملة وتفصيلًا.

كانت أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والإمارات قد دشنت قبيل ظهر اليوم من مطار بن جوريون الدولي قرب تل أبيب لشركة (العال) الإسرائيلية وعلى متنها وفد أمريك ــ إسرائيلي، يترأسه مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر؛ حيث هبطت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في أول دخول عملي للاتفاق الذي تم توقيعه في 13 أغسطس الجاري بين إسرائيل والإمارات بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات بينهما.
Advertisements

ترشيحاتنا

اتضربت فى ضهري.. أول تعليق من طارق العشري على استقالته من المصري

هل يشترط إقامة الصلاة لمن يصلي منفردا؟ .. أمين الفتوى يجيب

بعد رحيل محمد صلاح.. أحمد سامي يستقر على الجهاز المعاون له لقيادة طنطا

سحبه خارج خيمته أثناء نومه.. دب ينهي حياة رجل بطريقة مروعة

شعبة الجمارك تحسم الجدل بشأن سيارة ياسمين صبري.. فيديو

أخبار الأهلي | الترجي التونسي يضم نجم يد الفريق.. السولية يغيب 14 يوما .. وفايلر يعيش أياما صعبة بسبب رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وأنيقة.. 20 صورة تبرز أناقة زوجة ماجد المصري في عيد ميلادها

الببغاء شيكو يغني بصوت عذب ويقلد جميع المطربين | فيديو

على كرسي الحلاقة.. رجل يتلقى عدة رصاصات في رأسه| فيديو