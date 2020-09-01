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اقتصاد

الريال السعودي بـ 4.24 جنيه للبيع.. أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 1-9-2020

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:06 ص
ريال سعودى
ريال سعودى
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 1 سبتمبر 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.12 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.


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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.39 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري إلى نحو 40.87 جنيه للشراء و42.23 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 22.00 جنيه للشراء و22.47 جنيه للبيع.
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