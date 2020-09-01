الريال السعودي بـ 4.24 جنيه للبيع.. أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 1-9-2020

ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 1 سبتمبر 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.









و سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.12 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.



