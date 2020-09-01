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ثقافة

حكايات من زمن فات.. كواليس زواج أم كلثوم من الملحن محمود الشريف

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:06 ص
ام كلثوم ومحمود الشريف
ام كلثوم ومحمود الشريف
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طارق موسى

كثيرة هي الحكايات والأسرار في حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، التي غالبًا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.


يحاول "صدى البلد" من خلال باب "حكايات من زمن فات" تسليط الضوء على المواقف والكواليس التى أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.  


ومن بين هؤلاء الملحن الكبير محمود الشريف الذى  تحل   غدا   2 سبتمبر  ذكرى ميلاده التى توافق 2/9/1918، حيث نستعرض في هذا التقرير كواليس علاقته بام كلثوم وقصة زواجه وطلاقة منها .  

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كانت أم كلثوم قد ارتبطت خلال مسيرتها الطويلة بعلاقات حب متعددة من عدد من الرجال الذى استطاعوا الاقتراب من السياج الذى حوطت به أم كلثوم حياتها الخاصة منهم من نجح، ووصل الأمر للزواج ومنهم من لم تكلل مهمته بالنجاح فى الاقتراب من كوكب الشرق التى اعتادت ان تغلف حياتها الخاصة بسياج حديدى من السرية لم نعرف عنه إلا زيجتها من طبيبها المعالج.

الملحن "محمود الشريف"، نشأت بينه وبين أم كلثوم قصة حب كبيرة في منتصف الأربعينيات، وانتهت بالزواج لكنه لم يستمر سوى أسابيع قليلة؛ حيث طلبت ام كلثوم  الطلاق منه بعدما فوجئت بأنه لا يزال محتفظًا بزوجته الأولى.

وعن قصة زواجه من ام كلثوم  قال الملحن محمود الشريف فى حوار صحفى سابق : "كان لقائي الأول بها في مكتب الإذاعي محمد فتحي، أما اللقاء الثاني فكان حين دعتنا إلى بيتها وكنا متجمعين في نقابة الموسيقيين، هبطنا سلم النقابة وأخذتنى إلى جوارها في السيارة بالمقعد الخلفي بينما جلس محمد القصبجي حاملا عوده بجوار السائق وبعد قضاء السهرة ولما بدأ بزوغ الفجر قمت من مكاني إلى الشرفة أتنفس نسيم الفجر، فوجئت بيدها تربط على كتفى وقالت: "أنت بكرة حاتتغدى معايا هنا في البيت" وبعدها اشتعل الحب وصار الزواج.

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