انطلاق مران الزمالك بمقر النادي





وبدأ المران بفقرات بدنية مختلفة تحت قيادة أحمد عصمت مسؤول الأحمال بالفريق، شملت بعض التمارين القوية بالكرة وبدون الكرة.





وقام المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى تحت إشراف أمير عبد العزيز المدرب العام، والثانية تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد.





وشمل المران التدريب على بعض الأمور التكتيكية والفنية المقرر تنفيذها خلال المباريات المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

انطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.