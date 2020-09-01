بعد تحريره.. أمن القاهرة يكشف تفاصيل خطف تاجر من الزاوية الحمراء

نجحت أجهزة الأمن فى كشف ملابسات واقعة اختطاف تاجر وضبط مرتكبى الواقعة وتحرير المختطف ، تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، وتولت النيابة التحقيق .





تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء من موظفة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون قررت باختطاف شقيقها (صاحب محل بويات - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى العديد من الأحكام القضائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية.





وقيام مختطفيه بإرسال لها صور للمجنى عليه، ومساومتها على دفع مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه، حيث قامت بمقابلتهم بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وقامت بدفع مبلغ مالى قدره ( 2000 جنيه) لهم وإتفقت معهم على التقابل بدائرة القسم لسداد باقى المبلغ.





عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكنت مباحث القسم من ضبط (سائق ، و مقاول - مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل – لأحدهما معلومات جنائية) حال حضورهما لإستلام المبلغ المتفق عليه مستقلين سيارة ميكروباص قيادة السائق وملك أحد أصدقائه، وبصحبتهما المجنى عليه.





بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقر السائق بأنه نظرًا لقيام المجنى عليه بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى قدره (25 ألف جنيه) كمقدم لشراء شقة سكنية فخطط لإرتكاب الواقعة .





وفى سبيل ذلك إستعان بالمقاول وقاما باختطافه داخل سيارة ميكروباص"مستأجرة" واحتجازه داخل شقة سكنية كائنة بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية "ملك المقاول" وتصويره وإرسال تلك الصور للمبلغة ومساومتها على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه .





وبمواجهة المجنى عليه بالإحكام الصادرة ضده أقر بها، وأيد ما جاء بأقوال المتهم وإتهمها بخطفه وإحتجازه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.