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أخبار العالم

تزامنا مع اجتماع ماكرون وعون في قصر بعبدا.. سماع دوي إطلاق نار في "خلدة"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:36 م
دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل إعلام لبنانية،بتسجيل إطلاق نار في منطقة خلدة، جنوب لبنان، وحضور دورية من الجيش ردت على مصادر إطلاق النار وقامت بتهدئة الأوضاع.

وفي التفاصيل، ذكرت شبكة "إل بي سي" اللبنانية، أن شبانا مسلحين أطلقوا النار على مبنى شبلي في خلدة جنوب بيروت؛ بعدما عاد شقيق علي شبلي الى المنزل.

وعلى الفور تدخلت عناصر الجيش اللبناني الموجودة اساسا امام سنتر شبلي وسوبر ماركت رمال، لتهدئة الوضع وأخضعت السيارات المتوجهة الى المنطقة وصعودا باتجاه الدوحة للتفتيش بشكل دقيق.

وكانت العشائر العربية طالبت بعدم عودة أحد من عائلة علي شبلي الى خلدة كمدخل لاي مبادرة، وبحسب المعلومات فقد عاد شبلي بمواكبة امنية لاخذ بعض الاحتياجات من المنزل.

وعقد اجتماع بين الحزب الاشتراكي وحزب الله في منطقة خلدة، كانت اجواؤه ايجابية بحسب المجتمعين. 

جدير بالذكر ان منطقة خلدة كانت شهدت في الايام الماضية إشتباكات بين عدد من ابناء القبائل العربية بالمنطقة وعناصر من حزب الله اللبناني.

ويتزامن ذلك مع عقد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اجتماعا مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر بعبدا.

ووصل ماكرون الى القصر الجمهوري في هذه الاثناء للمشاركة في الاحتفال الرسمي لمناسبة ذكرى مئوية لبنان الكبير
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