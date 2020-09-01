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محافظات

رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد ونائب محافظ جنوب سيناء يناقشان سبل التعاون في ملف تقنين أراضي الدولة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:12 م
اجتماع نائب محافظ
اجتماع نائب محافظ جنوب سيناء ورئيس هيئة الاستشعار عن بعد
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ايمن محمد
استقبل  الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء بمقر الهيئة وذلك بحضور الدكتور أشرف حلمي رئيس شعبة علوم الفضاء والدكتور محمد بسطاويسي رئيس شعبة الجيولوجيا وذلك لمناقشة سبل التعاون للكشف عن التعديات على أراضي الدولة من خلال صور الأقمار الفضائية، واكتشاف موارد المياه الجوفية ومراقبة كيفية استخدامها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

 وكانت ابدت  المحافظة اهتمامها بتطبيق تكنولوجيا الاستشعار عن بعد لوضع نظام متكامل لإدارة العمران وتتبع التعديات بالإضافة إلي بناء نظام معلوماتي متكامل لتنمية وتطوير منظومة المتغيرات المكانية في مصر، كما عرض فريق عمل الهيئة دوره في إنتاج خرائط للأنشطة الساحلية والبحرية والاستزراع السمكي والمسطحات المائية، ووضع أنظمة مراقبة مناسيب المياه الجوفية ورصد وتتبع الملوثات بكافة أنواعها البيئية والبحرية والمائية.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على دراسة إمكانية التعاون في إمداد المحافظة بصور الأقمار الصناعية للأراضي محل التقنين طبقًا للإطار الزمني المطلوب
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رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد ونائب محافظ جنوب سيناء يناقشان سبل التعاون في ملف تقنين أراضي الدولة
رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد ونائب محافظ جنوب سيناء يناقشان سبل التعاون في ملف تقنين أراضي الدولة
رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد ونائب محافظ جنوب سيناء يناقشان سبل التعاون في ملف تقنين أراضي الدولة
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