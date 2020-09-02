دخل أثناء نومها.. لحظة إخراج ثعبان طوله «متر و20 سم» من فم امرأة.. فيديو

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، للحظة إخراج ثعبان طوله 4 أقدام (نحو متر واحد و20 سنتيمترا) جراحيًا، من فم المرأة الروسية، بعد أن زحف بداخلها وهي نائمة. وانتشر مقطع فيديو مرعب على مواقع التواصل الاجتماعي





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وكانت المرأة غارقة في نومها داخل منزلها في قرية ليفاشي في داغستان بـ روسيا، وشعرت فجأة بتوعك شديد؛ جعلها تسرع إلى المستشفى، ليدخلها الأطباء إلى غرفة العمليات فورا.





وعلت الصدمة والخوف وجوه الطاقم الطبي المحيط بالمريضة داخل غرفة العمليات؛ بعد رؤية الثعبان يخرج من فمها.





ورغم تلك الواقعة، ليس من الواضح ما إذا كان الثعبان قد مات أو خرج حيَّا عند إخراجه جراحيا من قبل الأطباء.