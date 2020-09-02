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منوعات

الكرش قاتل.. الرجال معرضون للإصابة بمرض خطير ينتهي بالوفاة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:52 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تعد مشاكل السمنة المفرطة سلسلة لا نهاية لها، فقد تكلف السمنة أصحابها الإصابة بأمراض خطيرة وقد تنتهي بالوفاة، فقد توصلت دراسة إلى أن الرجال الذين يخزنون الدهون بمنطقة الخصر لديهم خطر أكبر للوفاة من سرطان البروستاتا.


وأوضحت الدراسة أن الرجل الذي يبلغ خصره 40 بوصة (103 سم) أو أكثر معرض لخطر الوفاة من المرض بنسبة 35 في المائة أكثر من الشخص الذي يبلغ خصرهم 35 بوصة (90 سم) أو أقل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


لم تجد الدراسة التي أجرتها جامعة "أكسفورد" خطرًا متزايدًا لدى الأشخاص الذين لديهم دهون أعلى في الجسم بشكل عام إذا انتشرت في جميع أنحاء الجسم، وهذا يشير إلى أن الموقع المحدد للدهون هو الذي يجعل الذكور أكثر عرضة للإصابة بالمرض القاتل.


وتعتبر الدهون المخزنة في البطن من أخطر أنواع الدهون لأنها تغلف الأعضاء الحيوية مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء، وقال الباحثون إن هذا قد يتداخل مع وظائفهم الطبيعية ويعزز نمو الخلايا السرطانية.


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وقالت الدكتورة أورورا بيريز-كورناغو، أخصائية الأوبئة التغذوية في أكسفورد التي قادت الدراسة: "وجدنا ارتباطًا مهمًا بين تركيز دهون الجسم حول البطن والخصر وخطر الوفاة بسرطان البروستاتا، ولكن لا يوجد ارتباط واضح بين إجمالي الدهون في الجسم، وخطر الوفاة بسرطان البروستاتا".
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