رغم رفض إسرائيل.. أمريكا تعتزم بيع طائرات F-35 للإمارات

نشرت صحيفة "جازيتا رو" الروسية، اليوم الأربعاء مقالًا للكاتب "ميخائيل خوداريونوك" عن اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناقشة بيع مقاتلات F-35 للإمارات العربية المتحدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





وقال مكتب نتنياهو إنه عارض دائما بيع طائرات F-35 وغيرها من الأسلحة الحديثة لأي دولة من دول الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، بما في ذلك الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب.





وفي سياق متصل أشار المقال إلى قدرة أمريكا على التحكم بطائرة إف_35 حيثما كانت وتعطيل بعض وظائفها القتالية عن بعد، ما يطمئن إسرائيل.





وقال مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، رسلان بوخوف، لـ"جازيتا رو": "يبدو أن مخاوف إسرائيل بشأن احتمال استحواذ الإمارات العربية المتحدة على طائرات F-35 مبالغ فيها إلى حد ما.. فعلى سبيل المثال، المقاتلة من طراز F-16 موجودة في الخدمة ضمن القوات الجوية الإسرائيلية والقوات الجوية الأردنية لكن إذا أراد طيار أردني إطلاق النار على طائرة إسرائيلية، فلن يحدث الإطلاق بسبب خصوصيات البرنامج الذي أدرجته الشركة المصنعة الأمريكية في المقاتلةF-16.