بأمر المحافظ.. تحويل الموظفين المتواطئين في البناء المخالف بالجيزة للنيابة العسكرية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه سيتم تحويل الموظفين المتواطئين والذين تركو البناء المخالف في نطاق رئاستهم واختصاصهم الي النيابه العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





وأوضح محافظ الجيزة، أن هذا القرار يأتي لما بدر منهم والتقصير في عملهم، مشيرا انه لم يتم الاكتفاء بمجازاتهم او نقلهم من محل عملهم فقط.





من ناحية اخرى أعلن محافظ الجيزة، انه تم رصد قرابة 52 الف حاله تعدى على الاراضي الزراعية منذ عام 2011 حتى نهاية اغسطس الماضي بمساحه تبلغ 1883 فدان.



