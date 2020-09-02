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محافظات

بأمر المحافظ.. تحويل الموظفين المتواطئين في البناء المخالف بالجيزة للنيابة العسكرية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:25 ص
البناء المخالف في
البناء المخالف في الجيزة
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محمد الصاحى
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه سيتم تحويل الموظفين المتواطئين والذين تركو البناء المخالف في نطاق رئاستهم واختصاصهم الي النيابه العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح محافظ الجيزة، أن هذا القرار يأتي لما بدر منهم والتقصير في عملهم، مشيرا انه لم يتم الاكتفاء بمجازاتهم او نقلهم من محل عملهم فقط.

من ناحية اخرى أعلن محافظ الجيزة، انه تم رصد قرابة 52 الف حاله تعدى على الاراضي الزراعية منذ عام 2011 حتى نهاية اغسطس الماضي بمساحه تبلغ 1883 فدان.

وأوضح محافظ الجيزة أنه  تم ازاله حوالى 28 الف حاله تعدى منها حتى الان ومتبقى 24 الف حاله تعدى بمساحه تصل الى 830 فدان سيتم التعامل الحازم معها بدءا من اليوم.
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