لطلاب العام الدراسي الجديد 2020 كل ما تريد معرفته عن كلية العلوم.. الأقسام والتخصصات

تستعد الجامعات المصرية بجميع كلياتها لاستقبال طلاب العام الدراسي الجديد 2020/2021 من حملة الشهادات الثانوية ، حيث استقبلت جامعة القاهرة الكثير من الطلاب المتقدمين إليها والراغبين في الالتحاق بكلياتها المختلفة ، حيث شهدت كلية العلوم الكثير من الطلاب المتقدمين إليها للدراسة بجميع فروعها وأقسامها نظرا لانها تشمل العديد من التخصصات المطلوبة في سوق العمل الخارجي ، ويستعرض "صدى البلد" جميع التخصصات والأقسام الموجودة بالكلية للراغبين في الدراسة بها ، حيث تشمل الكلية الأقسام التالية :-

- قسم الرياضيات

- قسم الفيزياء

- قسم الكيمياء

- قسم علم الحيوان

- قسم النبات والميكروبيولوجي

- قسم الجيولوجيا

- قسم علم الحشرات

- قسم الفيزياء الحيوية

- قسم الجيوفيزياء

- قسم علوم الفلك والفضاء والارصاد الجوية

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وبالنسبة لتخصصات الدراسة بكل قسم فهي كالاتي :-

ف قسم الرياضيات ، حيث يقدم درجات البكالوريوس في تخصصات (الرياضيات – علوم الحاسب – الرياضيات والاحصاء – الرياضيات والفيزياء - الرياضيات والفلك ) وللراغبين في التقدم للدراسات العليا ، يمنح القسم درجة الماجيستير في تخصصات ( الرياضيات البحتة – الرياضيات التطبيقية الكلاسيكية – الرياضيات التبيقية الحديثة – الرياضيات الحسابية – الاحصاء الرياضي ).

قسم علم الحيوان ، يشمل مقررات بيولوجيا الخلية، الهستولوجيا الكيميائية، الوراثة الخلوية، البيولوجيا الجزيئية، الهندسة الوراثية، بيولوجيا الأورام، زراعة الأنسجة، بيوتكنولوجي، علم الأجنة التجريبي، علم الفسيولوجيا المقارن، فسيولوجيا الأعصاب، فسيولوجيا القلب والأوعية الدموية، علم الدم، علم السموم، الغدد الصماء، المناعة، الطفيليات، علم الديدان، تصنيف اللافقاريات، البيئة العام والبيئة الصحراوية، بيولوجية البحار والمياه العذبة، البيولوجيا الإشعاعية والبيولوجيا الفيزيائية والتنوع البيولوجي وعلم التشريح المقارن وغيرها من أفرع علم الحيوان المتطورة ويقوم القسم بصفة دورية بمراجعة المقررات وإدخال الحديث منها ضمن مقرراته وخاصة لطلاب الدراسات العليا لدرجة الماجستير والدكتوراه .

قسم النبات والميكروبيولوجي ، يمنح درجه البكالوريوس في تخصصات الميكروبيولوجي ويشمل ( الفطريات – البكتريا – الفيروسات ) وتخصصات النبات ويشمل (البيئة النباتية – الطحالب التصنيف والفلورا – فسيولوجيا النبات الخلية والوراثة ).

قسم علوم الفلك والارصاد الجوية ، وتكون مجالات الدراسة في القسم في مرحلة البكالوريوس في مجالات ( فلك منفرد – فلك فيزياء – فلك رياضة – علوم فضاء منفرد – فيزياء أرصاد جوية ) وفي مرحلة الدراسات العليا تكون مجالات الدراسة في الدبلوم في تخصصات ( ديناميكا الفضاء – فيزياء الفضاء – الارصاد الجوية – تلوث الهواء ) وفي مرحلة الماجيستير تكون مجالات الدراسة في تخصصات

( الفيزياء الفلكية –الفلك النظري – فيزياء الفضاء – ديناميكا الفضاء – الارصاد الجوية ) وفي مرحلة الدكتوراه تكون مجالات الدراسة في تخصصات ( الفيزياء الفلكية – الفلك النظري –علوم الفضاء –الارصاد الجوية )

قسم الفيزياء ، ويمنح درجتي الماجيستير والدكتوراه في تخصصات ( فيزياء حيوية طبية وفيزياء حيوية جزيئية )