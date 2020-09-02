المخرجة دينا واصف: زوجي له الفضل في أي نجاح حققته

قالت المخرجة دينا واصف، زوجة الفنان سيف عبد الرحمن ، إن التعامل مع زوجها فى الأعمال المشتركة بينهما يكون مريحًا وبسيطًا جدًا وغير مكلف.









وأضافت المخرجة دينا واصف، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية TEN، أن سيف عبد الرحمن إنسان بسيط ولديه استعداد لمساعدة الجيل الجديد فى أى استشارة أو نصيحة.









وأشار إلى أنها تنسب الفضل لزوجها قائلة: "أي حاجة بنجح فيها فى مجال شغلى الفضل لزوجي"، منوهة إلى أ نها تعلمت الكثير من زوجها فى عالم الإخراج والفن بصفة عامة.









وأوضحت زوجة الفنان سيف عبد الرحمن أنه علمها كيفية اختيار المواضيع المطروحة أمامها قبل الموافقة عليها، وعرض الزوايا الإنسانية بشكل ملفت وحقيقي، إلى جانب الاستعراض والغناء.







