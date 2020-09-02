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المخرجة دينا واصف: زوجي له الفضل في أي نجاح حققته

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:00 م
الفنان سيف عبد الرحمن
الفنان سيف عبد الرحمن
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ريهام فيكتور
قالت المخرجة دينا واصف، زوجة الفنان سيف عبد الرحمن، إن التعامل مع زوجها فى الأعمال المشتركة بينهما يكون مريحًا وبسيطًا جدًا وغير مكلف.


وأضافت المخرجة دينا واصف، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية TEN، أن سيف عبد الرحمن إنسان بسيط ولديه استعداد لمساعدة الجيل الجديد فى أى استشارة أو نصيحة.


وأشار إلى أنها تنسب الفضل لزوجها قائلة: "أي حاجة بنجح فيها فى مجال شغلى الفضل لزوجي"، منوهة إلى أنها تعلمت الكثير من زوجها فى عالم الإخراج والفن بصفة عامة.


وأوضحت زوجة الفنان سيف عبد الرحمن  أنه علمها كيفية اختيار المواضيع المطروحة أمامها قبل الموافقة عليها، وعرض الزوايا الإنسانية بشكل ملفت وحقيقي، إلى جانب الاستعراض والغناء.


وأكدت زوجة الفنان سيف عبد الرحمن أن الإخراج كان هواية فى بداية الأمر وهو من قام بتنميتها، لافتة إلى أنها قامت بإخراج عرض مسرحى ونال إعجاب الكثيرين وكانت تتمنى أن تعرضه في محافظات الجمهورية ولكن بعد ظروف الوباء تم تأجيل ذلك الأمر. 
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