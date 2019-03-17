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فن

في عيد ميلاده .. 7 معلومات جديدة عن سيف عبد الرحمن

الأحد 17/مارس/2019 - 08:03 م
سيف عبد الرحمن
سيف عبد الرحمن
أحمد إبراهيم
يحتفل الفنان سيف عبد الرحمن اليوم بعيد ميلاده الـ 76 وهو من أعمدة أفلام يوسف شاهين وأحد تلاميذه وقد استطاع ان يعبر عن نفسه فى كثير من الاعمال الدرامية والسينمائية.

"صدى البلد" يرصد 7 معلومات عن الفنان الكبير.

- بدأ حياته الفنية بالفرقة القومية للفنون الشعبية، إلى أن اكتشفه المخرج الراحل يوسف شاهين ودخل عالم السينما.

- قدم العديد من الأفلام منها (فجر يوم جديد)، (الاختيار)، (العصفور)، (إسكندرية ليه؟)، (حدوتة مصرية)، (المصير)، و(سرقات صيفية)، (مرسيدس)، (كونشرتو في درب سعادة، (نادية)، و(جحيم تحت الماء)، و(مذكرات مراهقة)، و(المصير) الذي لعب فيه دور "شقيق الخليفة"، و(أنا مش معاهم)، وغيرها.

- شارك فى عدة مسلسلات، منها في إيد أمينة، ونابليون والمحروسة، والبلطجي، وآخرها مع الزعيم عادل إمام فى مسلسل فرقة ناجى عطا الله حيث جسد دور سفير مصر بإسرائيل.

- تسبب عمل سيف كمسئول للعلاقات العامة فى شركة افلام مصر فى الاختفاء فترة عن الشاشتين الصغيرة والكبيرة.

- زوجته هى الفنانة رجاء حسين، والتى تعرف عليها من خلال مسرحية "الناس اللى فوق"، للفنانة الراحلة سناء جميل فهو كان صديقها منذ اشتراكهما فى فيلم "فجر يوم جديد".

- اشترك مع زوجته فى بطولة فيلم (العصفور) للمخرج العالمى يوسف شاهين.

- أنجبا دينا وكريم "عقيد مهندس"، وتوفى في أكتوبر 2014، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

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