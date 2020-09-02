حملات مكبرة لرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة فى الزقازيق وأبوكبير

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار الحملات المكبرة التى تنفذها الأجهزة التنفيذية والأمنية لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين ورفع الإشغالات من الطرق والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





أضاف المحافظ انه قام نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالاشتراك مع قوة من شرطة المرافق بحملة موسعة لرفع كافة الإشغالات بنطاق دائرة المركز حيث بدأت الحملة أعمالها برفع الإشغالات بميدان الزراعة - دوران الشوبك - كوبري أبو عميره موقف المنصوره - قسم الإشارة وأثناء المرور على الشوارع للتأكد من انضباط الحالة المرورية والأمنية تم ضبط تجمع عدد من المواطنين داخل فرح شعبي بقرية بنايوس مقام بالمخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وعلى الفور تم فض الفرح و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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كما قام محمد محمود رئيس حى اول الزقازيق بالاشتراك مع شرطة المرافق بحملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى والنفق و المحطة وشارع الجيش وشارع الحلقة وأسفل الكوبرى العلوى ومنطقة أبو عميرة وشارع البوسطة وشارع مولد النبي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين





وقاد محمد الاباصيرى رئيس مركز ومدينة أبوكبير بحملة لإزالة الإعلانات المخالفة الصادر لها قرارات ازالة من قسم رخص المحلات بالمجلس وذلك بالتنسيق مع قوه من الشرطة وموظفي الإدارة الهندسية والإشغالات باستخدام سيارة برج كهرباء المدينة وتم النزول لشوارع المدينة وتم إزالة الإعلانات المخالفة وأثناء مرور الحملة، قام بعض اصحاب المحلات بدفع رسوم المعاينة بواقع ١٩ مواطن من أصحاب الإعلانات ثم التوجه لرئاسة المجلس لاستكمال باقى الإجراءات القانونية اللازمة لترخيص الإعلانات المخالفة..