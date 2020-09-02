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فن

بيونسيه تهنئ كاتي بيري بمناسبة ولادتها وتقدم لها هدية رقيقة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:32 م
بيونسيه
بيونسيه
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شروق ابراهيم
هنأت النجمة العالمية بيونسيه، صديقتها المغنية الامريكية كاتي بيري على قدوم مولودتها الاولى من خطيبها النجم البريطاني اورلاندو بلوم. 

وارسلت بيونسيه بوكيه ورد الى كاتي بيري تكلفته 250 دولار أمريكي، في لافتة حملت طابع الرقي من الاولى. 

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وقال المصدر ان اورلاندو بلوم و كاتي بيري سيعيشان في بريطانيا من اجل نشأة طفلتهما فضلا عن الولايات المتحدة الامريكية رغم ان كاتي بيري وضعت مولودتها في ولاية كالفورنيا الامريكية.

ومن جانبها، اعربت كاتي بيري عن سعادتها بالهدية التي تلقتها من بيونسيه ونشرت صورة لـ بوكيه عبر خاضية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت قائلة :" انا احبك". 

وبهذا ستحصل Daisy Dove ابنة كاتي بيري الوحيدة والابنة الثانية لاورلاندو بلوم على الجنسية الامريكية نسبة الى مكان ولادتها والجنسية البريطانية عن والدها. 

يشار إلى أن كاتي بيري Katy Perry "كاتي بيري" ارتبطت رسميًا بـ "أورلاندو بلوم" في شهر فبراير 2019، بالتزامن مع عيد الحب بعد علاقة استمرت عامين، وكان الثنائي الشهير انفصلا خلال عامي 2017 و2018.

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