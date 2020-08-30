قرار مصيري من كاتي بيري واورلاندو بلوم بشأن مولودتهما الجديدة

اتخذ الثنائي الشهير كاتي بيري وخطيبها الممثل البريطاني اورلاندو بلوم قرارا مصيريا بشأن مولودتهما الجديدة، كشفه مصدر لـ مجلة Ok الامريكية.





وقال المصدر ان اورلاندو بلوم و كاتي بيري سيعيشان في بريطانيا من اجل نشأة طفلتهما فضلا عن الولايات المتحدة الامريكية رغم ان كاتي بيري وضعت مولودتها في ولاية كالفورنيا الامريكية.





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وبهذا ستحصل Daisy Dove ابنة كاتي بيري الوحيدة والابنة الثانية لاورلاندو بلوم على الجنسية الامريكية نسبة الى مكان ولادتها والجنسية البريطانية عن والدها.





يشار إلى أن كاتي بيري Katy Perry "كاتي بيري" ارتبطت رسميًا بـ "أورلاندو بلوم" في شهر فبراير 2019، بالتزامن مع عيد الحب بعد علاقة استمرت عامين، وكان الثنائي الشهير انفصلا خلال عامي 2017 و2018.



