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فن

بمكياج شبابي مميز .. هدى المفتي تلفت الأنظار على انستجرام

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:24 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني

شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام ،وتميز ظهورها بمكياج شبابي مميز .

وكانت قد ذكرت الفنانة هدى المفتي ، إن مسلسل "كأنه امبارح " على الرغم أنه لم يكن أول تجربة تمثيلية لها إلا أنه ساعدها على الشهرة ، متابعة "مكنتش كواليس كانت مراجيح" .

وأضافت هدى المفتي ، خلال حوارها لـ برنامج "السفيرة عزيزة " ، المذاع على فضائية دي إم سي ، أن أول تجربة تمثيلية لها كانت في مسلسل "هذا المساء " ، موضحة أنها بدأت مشوارها الفني كموديل ، وعملت لفترة في مجال الإعلانات .

وعن الأصدقاء المقربين لها ، أوضحت "المفتي" ، أن لديها كثيرًا  من الأصدقاء خارج مجال الفن ، وأعز صديقة لها متزوجة ولا تعمل في المجال .
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🌞 —————— @sharifftanyousmua

A post shared by Huda El Mufti (@hudaelmufti) on

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