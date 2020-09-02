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حوادث

المتهم بقتل أمه في عابدين: رفضت زواجي من مرات صاحبي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:06 م
جثة
جثة
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اسلام مقلد
قرّر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عابدين، تجدد حبس المتهم بقتل والدته منذ 9 سنوات، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

وكانت قد استمعت جهات التحقيق لأقوال المتهم الذى قال في اعترافاته أنه ارتكب الواقعة قبل تسع سنوات بسبب خلافات بينهما لرفضها زواجه من سيدة كانت تربطه علاقة غير شرعية معه.

وأضاف المتهم فى اعترافاته أنه كان على علاقة بزوجة صديقه واتفق معها علي أن تترك زوجها للزواج منه، ويوم الواقعة ذهب لإعلام والدته بما ينوى فعله فثارت أمه ورفضت زواجه منها.

وأكد أنه نشبت مشادة كلامية بينهما وثار عليها حتي تعدى عليها بالضرب، وقام بضربها علي رأسها ثم خنقها حتي يتأكد من وفاتها ولا يفتضح أمره، ثم أخذ بعض المتعلقات لتبدو واقعة سرقة، وقفلت القضية، وبتضيق أسرته الخناق عليه اعترف بعد 9 سنوات بارتكابه الواقعة وأقر أنه ندم على فعلته.

وتبين من التحقيقات التي تجريها النيابة أن المتهم ارتكب جريمته قبل 9 سنوات، وتم إلقاء القبض عليه أمس من قبل الأجهزة الأمنية بمنطقة عابدين، وتمت إعادة فتح التحقيقات في الواقعة، وأقر المتهم بارتكابها بغرض سرقة المجني عليها.

وكشفت للمناظرة التي أجرتها النيابة أن الجثة لسيدة بها إصابات وجروح قطعية بالجسم، وكدمات بمنطقة الرأس وآثار خنق وزرقان حول الرقبة وفي الوجه، كما تبين من التقرير الأولي ان الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق.

واصطحب رجال المباحث المتهم لتمثيل جريمته فى الشقة بمنطقة عابدين.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على موظف قتل والدته فى عابدين، خشيا فضح أمره بعد معرفتها بوجود علاقة غير شرعية مع سيدة، حيث تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من "ه. م"، موظف مفاده اكتشاف مقتل والدته وسرقة ريسيفر وأجهزة إلكترونية.

تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من «هانى. م»، موظف بالسكة الحديد مفادة اكتشاف مقتل والدته وسرقة ريسيفر وأجهزة إلكترونية.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث تبين عدم تردد أحد على الشقة، سوى ابنها وبضبطة والضغط علية اعترف بارتكاب الواقعة بسبب رفض والدتة زواجه من إحدى السيدات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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