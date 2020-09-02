محافظ القليوبية يتفقد القوافل الطبية البيطرية ..صور

تفقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية القوافل البيطرية التي ينظمها معهد بحوث التناسليات بالهرم بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومحافظة القليوبية برئاسة الأستاذ الدكتور هاني محمد حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيواني وحضور الدكتورة امل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري.









وتم تنفيذ عدد 6 قوافل تم فيها علاج عدد 4576 حيوانا منهم 2687 حيوانا تم علاجهم وتأهيلهم تناسليا وتم فحص عدد 15 طلوقه تستخدم في التلقيح الطبيعي وتم علاج 1874 باطني وتم تحصين 987 بالتحصينات غير السيادية وقد بلغ عدد المستفيدين من القافلة 1513 مستفيدا من صغار المربين.





وقد تم تدريب عدد 34 طبيبا من الحكوميين وغير الحكوميين على أعمال التلقيح الصناعي والرعاية التناسلية مما سينعكس بالإيجاب علي تنمية الثروة الحيوانية لدى المربي الصغير.





وتقوم القافلة بتقديم علاج مجاني للحيوانات وفحص الطريق المستخدمة للتلقيح بالقرى التى تم زيارتها واجراء عمليات جراحية والرعاية التناسلية وتدريب الأطباء البيطريين على استخدام جهاز السونار لفحص وتشخيص أمراض نقص الخصوبة والمشاكل التناسلية فى قري ومراكز المحافظة وذلك خلال الفترة 3 من شهر سبتمبر.





وتفقد محافظ القليوبية خلال الزيارة الخدمات التي تقدمها القافلة من خلال الفحص المجاني بالسونار البيطري وتقديم العلاج المجاني حيث تقدم سيادته بالشكر لكل فريق القافلة علي دعمهم المستمر لمحافظة القليوبية واقامة قوافل بيطرية مجانية بمشاركة فعالة من معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.