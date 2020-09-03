برفقة طاقم العمل.. هيدي كرم تروج لمسلسل لؤلؤ بصورة من الكواليس

عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة اثناء التحضير لمسلسلها الجديد " لؤلؤ"





وظهرت هيدي كرم برفقة عدد من الفنانين من بينهم "أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي ، محمد الشرنوبى و كتبت معلقة : لؤلؤ قريبا





و حازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :

بالتوفيق ، مستنيكم ، احلي نجوم في الدنيا





اقرأ أيضًا: