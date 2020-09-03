برفقة طاقم العمل.. هيدي كرم تروج لمسلسل لؤلؤ بصورة من الكواليس

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة اثناء التحضير لمسلسلها الجديد " لؤلؤ" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت هيدي كرم برفقة عدد من الفنانين من بينهم "أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي ، محمد الشرنوبى و كتبت معلقة : لؤلؤ قريبا
و حازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :
بالتوفيق ، مستنيكم ، احلي نجوم في الدنيا
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المسلسل بطولة الفنانة مى عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وانتاج شركة سينرجى.