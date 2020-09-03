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مرأة

كل ما لا تعرفه عن الحقن بالبلازما لعلاج تلف الشعر

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أكد الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن حقن البلازما للشعر تسعى إلى استعادة جمال الشعر من جديد من خلال معالجة مشاكله المتمثلة في التلف والتساقط، ومن ثم حمايته من الصلع، وهو ما تستطيع هذه التقنية تحقيقه لأن البلازما هي إحدى مكونات دم الإنسان التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والبروتينات وكل العناصر الضرورية للنمو والتجديد، حيث تم الحصول على سائل البلازما من خلال أخذ عينة بسيطة من دم الشخص الذي يرغب في معالجة الشعر وبعدها يتم إدخال عينة الدم إلى جهاز الطرد المركزي لاستخلاص البلازما ومن ثم تغذيتها بالصفائح الدموية بتركيزات معينة بهدف زيادة تنشيط عوامل النمو ليتم حقنها في فروة الرأس.

وأوضح الدكتور محمد عماد أن حقن البلازما تؤثر إيجابًا على بصيلات الشعر بفضل ما تحتويه كما أنها تمنع هرمون التستوستيرون من الوصول لبصيلات الشعر بما يضاعف من وصول الدم لفروة الرأس لتنشيط الدورة الدموية اللازمة لمراحل نمو الشعر، فضلا عن ذلك تعد إجراء آمن لجميع الأعمار، ولا يمنع الحمل أو الرضاعة إجراءها للنساء، ولكن تستخدم البلازما لعلاج تساقط الشعر أو هشاشته أو حمايته من الصلع قبل موت البصيلات لأن هذه التقنية تعمل على علاج وحماية البصيلات الحية فقط.

وأضاف الدكتور محمد عماد أن حقن البلازما لا تلائم حالات إنبات الشعر مكان الجروح أو الحروق، وكذلك حالات تساقط الشعر الناتجة عن العلاجات الكيماوية نتيجة موت بصيلات الشعر في هذه الحالة، وبالتالي يمكن اللجوء لبدائل أخرى أكثر مثالية لهذه الحالات مثل عملية زراعة الشعر .
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