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فن

بعد التصريحات "المضروبة".. عمرو عبد الجليل يلجأ للسوشيال ميديا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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نبيل العدوي - شيري نبيل

أعلن الفنان عمرو عبدالجليل عن تدشينه لثلاثة حسابات رسمية على السوشيال ميديا، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على هذه الصفحات بعدما تعرض لعدة مشاكل بسبب الحسابات الوهمية التي تحمل اسمه.


وقال عبدالجليل في بيان صحفي، إنه أصبح يمتلك لحسابات حقيقية الأن على السوشيال ميديا، نافيًا أن يكون له من قبل أي حساب يحمل اسمه، كما نفى ما تداولته هذه الصفحات من بعض التعليقات التي تحدثت على لسانه بشكل غير حقيقي.


وأكد  أنه أصبح يمتلك الحسابات على كلا من فيس بوك وإنستجرام وتويتر، بعدما كان قد ابتعد عن هذه المواقع لعدم رغبته في ذلك، إلا أنه قام بتدشينهم بعدما وجد العديد من الصفح المجهولة التي تزج باسمه في أمور غير صحيحة.


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