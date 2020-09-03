رئيس شعبة الذهب: 38% زيادة في أسعار الذهب في في 2020.. فيديو

قال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب، إن الذهب بداية من 2011 كان يزيد بخطوات متوقعة ومقبولة، ولكن بعد أزمة كورونا جميع الاقتصاديات في العالم تأثرت، وأصبح هناك فائض في السيولة النقدية.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن أصحاب رؤوس الأموال المستثمرين توجهوا للاستثمار في الذهب، لأنه الملاذ الآمن، مشيرا إلى أنه منذ يناير الماضي وحتى الآن سجل الذهب زيادة وارتفاع يصل إلى 38%.



وفيما يخص عدد المستثمرين في الذهب، أوضح أن الاستثمار منقسم إلى قسمين.. الأول بيستثمر في الجنيهات الذهب أو في السبائك، أما الثاني فهم فئة النساء الذين يقومون بشراء الذهب ثم يتزينون به ثم يقومون ببيعه.



وتابع: "لو بعنا الذهب وحطينا الفلوس في البنك هنكسب أكثر ولكن إحنا منعرفش شغلانة غيرها"، معقبا: الذهب عيار 18 بيكون أشكاله أفضل ومتنوعة.



وأكمل أهالي قبلي وبحري لا يفضلون الذهب عيار 18 ولا يعترفون به على عكس أهالي المحافظات فهم يفضلون الذهب عيار 18 من أجل الأشكال المتنوعة والجميلة.