افضل خلطة لتبيض الوجه

تعاني أغلب الفتيات من مشكلة جفاف البشرة والرؤوس السوداء و اسمرار الجلد ؛ لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الوصفات والخلطات الطبيعية لتبيض الوجه.





٥ خلطات تبيض الوجه بالاعشاب...

1 وصفة الشوفان لتبييض الوجه ...

طريقة إستعمال الشوفان لتبييض الوجه :

– خذي ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون أضيفي قليل من الماء لترطيبه إلى أن ينتج سائلًا أبيضًا. – بواسطة أطراف الأصابع قومي بتدليك بشرتك وجهك بهذا السائل لمدة دقيقة واحدة – اشطفي بالماء الفاتر – استعملي سائل الشوفان يوميًا لمدة أسبوعين لتبييض الوجه هذه الوصفة تعمل إضافة إلى تبييض البشرة تحسن ملمس البشرة وتعالج جفاف البشرة .



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2 وصفة الحمص الأخضر لتبييض الوجه: المكونات : الحمص الأخضر



طريقة استعمال الحمص الأخضر لتبييض الوجه :

– خذي ملعقة كبيرة من مسحوق الحمص الأخضر ثم ضعيها في فنجان صغير به قليل من الماء . – دلكي وجهك لمدة دقيقة واحدة بهذا الخليط ثم اتركيه على الوجه لبضع دقائق بعد ذلك يشطف جيدًا بالماء الفاتر. هذه الوصفة تعمل على تبييض الوجه وعلاج حب الشباب والتخلص من الرؤوس السوداء والبثور واظبي على هذه الوصفة وستلاحظين الفرق .

3وصفة الأرز لتبييض الوجه المكونات :

أرز طريقة إستعمال الأرز لتبييض الوجه – خذي ملعقة كبيرة من الأرز المطحون أضيفي إليه قليلا من الماء واصنعي به عجينة . دلكي بهذه العجينة بشرة وجهك لمدة دقيقة ثم اتركيه على الوجه لمدة 5 دقائق حتى يجف تمامًا. ثم اشطفي وجهك جيدا بالماء الفاتر.

4وصفة الردة والحليب لتبييض الوجه:

المكونات :

– أربع ملاعق زبادي – ملعقتين ردة ناعمة – عصير نصف ليمونه – معلقة كبيرة حليب

طريقة تحضير وتطبيق وصفة الردة والحليب لتبييض الوجه :

اخلطي المكونات جيدا ثم ضعي الخليط على البشرة واتركيه على البشرة لمدة 45 دقيقة ثم اغسلي البشرة.

5وصفة الزنجبيل والعسل لتبييض الوجه:

– زنجبيل مبشور – ملعقة من الخميرة. – ملعقة عسل نحل. – ملعقتين كبيرة لبن أو زبادي .

طريقة تحضير و تطبيق وصفة الزنجبيل والعسل لتبييض الوجه

اخلطي المكونات السابقة جيدا ثم ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه .

وصفة تبيض الوجه بخلطات طبيعية:

طريقة تحضير و تطبيق وصفة الترمس و البيكربونات لتبييض الوجه:

بقليل من الماء الساخن اصنعي عجينة بالترمس والرز و بيكربونات الصوديوم الخليط يجب ان يكون طبيعي لا يابس ولا سائل. ضعي هذا الخليط على وجهك واتركيه لمدة تتراوح من 15 الى 30 دقيقة ثم اغسليه .

افضل وصفة لتبيض الوجه :

وصفة الحليب لتبيض الوجه..

المكونات: ملعقة حليب سائل ملعقة حليب بودرة ملعقتين ماء ورد

طريقة تحضير وتطبيق وصفة الحليب لتبيض الوجه

-اخلطي المكونات السابقة جيدا وبإستعمال قطنة دلكي وجهك كل يوم صباحا ومساء – اغسلي وجهك بعدها

هذه الوصفة تعمل أيضا على تقشير آثار الحبوب و شد التجاعيد وإخفائها و تفتيح الهالات السوداء و تبييض البشرة.





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٢-وصفة بياض البيض وماء الورد لتبييض الوجه

المكونات:

بياض بيضة ماء ورد ماء زهر ملعقة كبيرة نشا.

طريقة تحضير و تحضير وصفة بياض البيض وماء الورد لتبييض الوجه :

– ضعي مكونات الوصفة في الخلاط ستحصلين على خليط يشبه الكريمة – ضعيه على البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم إغسلي وجهك بالماء الفاتر.

تستطعين إستخدام هذه الوصفة لشد البشرة

٣-وصفة النشاء وزيت الزيتون لتبييض الوجه:

المكونات :

معلقة كبيرة من النشا قليل من الماء الدافئ قليل من زيت الزيتون.

طريقة تحضير و تطبيق وصفة النشاء وزيت

٤ الزيتون لتبييض الوجه :

– قومي بدهن بشرة وجهك بزيت الزيتون ثم اخلطي النشا بالماء و ضعيه على البشره لمده 20 دقيقه. – اشطفي وجهك بالماء الدفئ ثم الماء البارد.

تستطيعين إستعمال هذه الوصفة لعلاج حبوب الوجه والمسام الواسعه وحروق الشمس.

٥وصفة النشاء وماء الورد لتبييض الوجه:

المكونات :

نصف كوب ماء بارد 3 ملاعق ماء ورد ملعقة نشا كبيرة.

الطريقة تحضير وتطبيق وصفة النشاء وماء الورد لتبييض الوجه :

على نار هادئة ذوبي النشا في الماء وماء الورد قلبي جيدا لمده دقيقتين أنزليه من النار ثم ضعيه في الثلاجه حتى يبرد. بعد أن يبرد الخليط ادهني به الوجه وإتركية حتى ينشف ثم إفركي وجهك برفق أو إشطفية بالماء الدافى ثم الماء البارد. استعملي هذه الوصفة مرتين في اليوم لتبييض الوجه

تستطيعين إستعمال هذه الوصفة لإزالة إحمرار وإلتهابات الجلد والحبوب التى تحدث بعد نزع الشعر.