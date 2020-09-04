بنسبة 21% .. ارتفاع مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية

ارتفعت مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية بنسبة 21 % خلال أغسطس،وذلك مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي مدعومة من الطلب القوي على السيارات الالمانية.





ونقل الاتحاد الكوري عن موزعي السيارات قولهم إن عدد السيارات الأجنبية الجديدة التي تم تسجيلها في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بلغ 21894 سيارة مقابل 18122 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.





كما أن فروع الشركات الألمانية في كوريا الجنوبية وهي ، أودي فولكس فاجن كوريا ، ومجموعة بي إم دبليو كوريا ومرسيدس بنز كوريا باعت 16739 سيارة خلال الشهر الماضي .





كما بلغت مبيعات السيارات الأجنبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 169908 سيارات بزيادة نسبتها 16 %في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي حيث كانت المبيعات ارتفعت 146889 سيارة .

وزادت مبيعات السيارات الالمانية في كوريا الجنوبية خلال الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 39%سنويا إلى 113799 سيارة.



