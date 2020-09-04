بقصيدة مدح.. تركي آل الشيخ ينشر صورة للأمير محمد بن سلمان





وظهر فى الصورة الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية وكتب على الصورة قصيدة مدح .





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وفي سياق آخر، كان المستشار تركي آل الشيخ وجه رسالة قوية لجمهوره بعد أنباء انتقال رمضان صبحي جناح الأهلي لنادي بيراميدز.





وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية، "الحمدالله النهارده بس ٥٠ موقع و٢٠ برنامج بس الي بيقولو انا السبب ... كويس فيه تقدم ... امبارح كانت اكتر ... اه منك ياتركي ... انتا سبب الكرونا ! شرير".





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