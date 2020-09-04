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أخبار العالم

بقصيدة مدح.. تركي آل الشيخ ينشر صورة للأمير محمد بن سلمان

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادى ألميريا صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر.

وظهر فى الصورة الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية وكتب على الصورة قصيدة مدح . 

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وفي سياق آخر، كان المستشار تركي آل الشيخ وجه رسالة قوية لجمهوره بعد أنباء انتقال رمضان صبحي جناح الأهلي لنادي بيراميدز.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية، "الحمدالله النهارده بس ٥٠ موقع و٢٠ برنامج بس الي بيقولو انا السبب ... كويس فيه تقدم ... امبارح كانت اكتر ... اه منك ياتركي ... انتا سبب الكرونا ! شرير".

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