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محافظات

ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 58 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة بأسيوط

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ضمن الموجة السادسة عشر من موجات تنفيذ قرارات الإزالة والتي تشمل الأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة.

ويأتي ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف والتصدي بكل حزم للمخالفين والمضي قدما في منظومتي التقنين والتصالح.


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وترأس اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات ومخالفات البناء بمركز الغنايم بمشاركة جادالله مشرف جادالله رئيس مركز ومدينة الغنايم ونواب ومساعدي رئيس المركز وتمكنت الحملة من تنفيذ 58 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة سواء بالبناء أو الزراعة فضلًا عن مخالفات بناء على خط التنظيم وذلك بإستخدام معدات وعمال الوحدات المحلية بحضور مسئولي أملاك الدولة والتنظيم والإدارة الزراعية وفي وجود مظلة أمنية من مركز شرطة الغنايم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وأكد محافظ أسيوط أن التعدى على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف مرفوض تمامًا وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاهها. 

ونوه محافظ أسيوط إلى أن هناك متابعة مستمرة للموقف أولًا بأول مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما يتم على أرض الواقع للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين واحالة تلك المخالفات الى النيابة العسكرية.
ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 58 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة بأسيوط
ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 58 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة بأسيوط
ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 58 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة بأسيوط
ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 58 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة بأسيوط
ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 58 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة بأسيوط
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