AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفضل مضادات الأكسدة.. تعرف على فوائد ماء البصل للتخسيس

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:00 م
فوائد ماء البصل للتخسيس
فوائد ماء البصل للتخسيس
Advertisements
آية التيجي
هناك العديد من فوائد ماء البصل الغير معلومة بالنسبة لنا، ويرجع ذلك بفضل العديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية القوية التي ثبت أنها تعزز الصحة العامة للجسم، وتساهم في التخلص من الدهون الزائدة،  لذا سنقوم في السطور التالية بذكر أبرز فوائد ماء البصل.

ويحتوي البصل على خصائص طبية؛ حيث تعرف فوائد ماء البصل منذ العصور القديمة ، مما جعلهم يستخدمونه في علاج العديد من أمراض، مثل: الصداع وأمراض القلب وتقرحات.


فوائد ماء البصل للتخسيس

يعتبر البصل من الأطعمة الصحية، وهو أحد الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في فقدان الوزن أو تعزيز المناعة؛ حيث أن فوائد ماء البصل للتخسيس يعمل على تنظيف الجسم من الداخل، وبالتالي تعزيز بكتيريا الأمعاء المسؤولة عن الهضم، وتحسن الصحة العامة للجسم.

ومن فوائد ماء البصل للتخسيس أنه لا يحتوي على سعرات حرارية عالية ودهون، ولكنه ملئ بمركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة المعروفة بتحسين التمثيل الغذائي، وبالتالي تساعد على إنقاص الوزن. 

ويقترح خبراء الصحة أن شرب ماء البصل على معدة فارغة قد يساعد في التخلص من الدهون الزائدة المتراكمة في الجسم، ويتم استخراج ماء البصل عن طريق تقشير القشرة الخارجية للبصلة و طحنها في الخلاط ببعض الماء، مع إضافة ملعقة كبيرة من العسل وتصفيته قطع البطل من الماء، وتناوله ملعقة من الخليط كل صباح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصفة سهلة لإنقاص الوزن قبل عيد الأضحى

لأصحاب الوزن الزائد .. حيلة سريعة لمظهر متناسق فى العيد .. ولو بتفكر فى اجراء جراحة اعرف شروط نجاحها

وصفات تخسيس سريعة جدا للكرش والأرداف.. تحول الجسم لماكينة حرق

مشروبات للتخسيس.. 17 وصفة خارقة فى حرق الدهون

مشروبات للتخسيس من غير جيم وتكاليف

أسرع طريقة للتخسيس بالأعشاب بدون رجيم

ترشيحاتنا

خلال ساعات.. ميسي يعلن الاستمرار مع برشلونة في بيان رسمي

بينهم أجانب.. ضبط 5 أشخاص أعلنوا عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب بـ شقة في البحر الأحمر

على الهواء.. فنانة شهيرة: وصيتى لمّا أموت جنازتي تطلع من المسرح القومي

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بـ ميت غمر

مفاجأة .. مصدر بالكاف: اللجنة الخماسية في مصر طلبت تأجيل دوري الأبطال

السيسي الإنسان.. يوقف موكبه .. ويستمع لـ شكوى مسنة ..ويأمر برعايتها الفورية صحيًا .. والسيدة: ربنا يباركلك ويراضيك ومحدش يضرك ..فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. النوبة القلبية تصيبك بآثار مؤلمة

شاهد.. لحظة إنقاذ سيدة عالقة على حافة نافذة بالطابق الـ16 لمبنى

شخصيتك من أكلتك.. تمتع بالرومانسية والقدرة الجنسية بتناول زبدة الفول السوداني