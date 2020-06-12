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مرأة

يحمى من التجاعيد.. فوائد متعددة عند وضع البصل على البشرة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:55 م
اسماء محمد
يعرف عن البصل أنه من أفضل الأطعمة الطبيعية حيث يحتوى على توليفة فريدة من العناصر الغذائية تجعله يعد بمثابة صيدلية متكاملة ويحمى من عدد كبير من الأمراض لكن مالايعلمه كثيرون أنه مفيد للبشرة أيضا.

ذكر موقع " boldsky" أن البصل من أقوى المواد الطبيعية القادرة على علاج مشاكل البشرة بصفة عامة والتجاعيد والشيخوخة بصفة خاصة.

يحتوى البصل على فيتامينات A و C و E ، مما يساعد على منع حدوث الأضرار التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية الضارة والتى تزداد حدة فى فصل الصيف وتسبب التجاعيد والشيخوخة والاسمرار والجفاف. 

ليس هذا فحسب بل يحتوي البصل على خصائص مطهرة تساعد فى حماية البشرة من البكتيريا الضارة التى تتسبب فى ظهور حب الشباب والتهابات الجلد الأخرى. 
ومن مميزات البصل فى علاج مشاكل البشرة والتجاعيد أن يمكن استخدامه بسهولة وشكل سريع فقط ضعى عصير البصل 15 دقيقة على البشرة ثم اغسليه. 
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