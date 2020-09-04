شاهد.. وزير السياحة السعودي يقود دراجة هوائية في المملكة

تداول ناشطون سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر فيه وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، في مكان عام بإحدى الوجهات السياحية في المملكة، وهو يقود دراجة هوائية.





وكان المرشد السياحي، خالد معجب آل طوق، قد نشر أمس ، مقطع فيديو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وثق خلاله رحلة الوزير البالغ من العمر 55 عاما، على أحد الطرقات في جبال السودة بمنطقة عسير.





وعلق المرشد السياحي قائلا: "أن تكون برفقة وزير السياحة أحمد الخطيب، وفي ‎جبال السودة، جولة على الدرجات، ويقول (بصحبتك يا ابو معجب) لا أريد شيئا أكثر يا عام 2020".





وظهر الوزير السعودي مؤخرا في عدة مواقع سياحية في جنوب المملكة، لكنها المرة الأولى التي يظهر فيها وهو يقود دراجة هوائية، الأمر الذي نال استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين.



