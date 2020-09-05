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حوادث

مفوضو الدستورية تنظر دعوى بطلان مادة الإقرارات الضريبية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
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كتب محمد زهير:
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عماد طارق البشرى الدعوى المطالبة ببطلان نص المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل فيما تضمنته من قواعد لفحص الاقرارات الضريبية للممولين، بجلسة 13 سبتمبر.

وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 38 دستورية، وتنص المادة (94) من القانون رقم 91 لسنة 2005 "على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة".

وتضمن قانون الضريبة على الدخل بأن "تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزًا لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني ، كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر .
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