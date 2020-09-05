AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم يكشف تفاصيل عملية تسريب امتحان الـ SAT.. ويؤكد رفع دعاوى قضائية أمريكية ضد المتورطين

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:21 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن تسريب امتحان السات هو قضية مؤسفة  ، مشيرًا إلى أن البعض يتجه للتربح بشكل غير مشروع من تسريب هذا الامتحان ، خاصةً أن بعض الاهالي يقبلون على شراءه حتى يضمنوا نجاح ابناءهم بأي شكل.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية له : الـ SAT هو امتحان دولي عالمي تديره إدارة امريكية اسمها كوليدج بورد ، يعملوا في مصر مع مؤسسة امريكية لادارة هذا الامتحان.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن دور وزارة التربية والتعليم في موضوع الدبلومة الامريكية في مصر ، هو ترخيص المدارس التي تدرس المناهج الامريكية ، من حيث جودة المناهج والمباني ومستوى المدرسين ، أما العملية الاكاديمية الخاصة بالمنهج والامتحان فهي عملية تخضع للدولة صاحبة النظام .

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن عملية تسريب امتحان السات تتم عن طريق ان بعض الناس في مصر يعلموا ان الامتحان الذي سيؤديه الطلاب المصريين سيكون نفس الامتحان المطبق في دولة اخرى معينة ، فيسافر شخص ما إلى هذه الدولة مستغلا فرق توقيت عقد الامتحان بين الدول ، للحصول على نسخة الامتحان وارساله للطلاب في مصر قبل موعده.

وقال وزير التربية والتعليم ، أن مثل هذه الحيل التي لم تكن تخطر على بال الامريكان ، تسببت في تسريب الامتحان في بعض الدول المحيطة بنا ايضا وليس في مصر فقط.

وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد رأيت بنفسي دعاوى قضائية رفعتها الكوليدج بورد على بعض المواطنين المصريين في نيويورك بسبب انهم سربوا الامتحان ، وهذا الوضع مؤسف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من وزير التعليم على إلغاء امتحان السات لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر

أزمة الدبلومة الامريكية في مصر تشتعل مجددا.. إلغاء مفاجئ لامتحان السات .. الكوليدج بورد: التسريب السبب ..الطلاب يستغيثون .. ووزير التعليم يخاطب الجهات المعنية

وكيلة مشروعات البرلمان تفتح ملف امتحان الدبلومة الأمريكية.. وتطالب بالتحقيق في وقائع تسريبه المتكررة

امتحانات ACT هي الحل.. ماذا قال وزير التعليم لحسم أزمة إلغاء السات لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر

وزير التعليم يحسم الجدل في أزمة الدبلومة الأمريكية.. ويؤكد: التسريب سبب إلغاء الـSAT في مصر.. إعلان مواعيد امتحان ACT كحل بديل.. ومصر ترفض إدخال هؤلاء الطلاب للجامعات بالـ GPA فقط تحقيقا للعدالة

أولياء أمور طلاب الدبلومة الفنية يناشدون وزير التعليم توفير معامل لــ امتحانات Act.. وشوقي يعد بالمساعدة

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 وفاة

كارثة.. إصابة صديق محمد صلاح الجديد في ليفربول بـ فيروس كورونا

سيد عبد الحفيظ: إزاي الزمالك أحسن والفرق بينا 20 نقطة

وزير التعليم يكشف تفاصيل عملية تسريب امتحان الـ SAT.. ويؤكد رفع دعاوى قضائية أمريكية ضد المتورطين

الخطيب وكهربا يحتفلان بـ هدف الأهلي في مرمى وادي دجلة .. فيديو

مرتضى منصور يعلن عن 5 صفقات سوبر للزمالك ويتحدث عن واقعة كهربا في الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الطماطم؟

حكاية الكلب «فلاش».. تحول إلى بطل على السوشيال وبث الأمل في نفوس اللبنانيين.. صور

أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بالتهاب الكبد