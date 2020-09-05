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أخبار العالم

قاض أمريكي يسمح بتسليم متهمين بتهريب كارلوس غصن إلى اليابان

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:47 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
حكم قاض أمريكي، أمس الجمعة بإمكانية تسليم رجلين من ولاية ماساتشوستس إلى اليابان لمواجهة اتهامات بضلوعهما في تهريب كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان للسيارات الذي كان في انتظار محاكمته باليابان في جرائم مالية.

ورفض القاضي دونالد كابيل في بوسطن الدفوع التي قدمها كل من مايكل تايلور الذي عمل في السابق بالقوات الخاصة بالجيش الأمريكي وابنه بيتر تايلور للحيلولة دون تسليمهما مما يفتح الطريق أمام الخارجية الأمريكية لبحث طلب التسليم.

وقال بول كيلي محامي تايلور وابنه إنهما سيقدمان للخارجية الأمريكية أمورًا لم ينظرها القاضي كابيل من بينها "البطولة والشجاعة" التي تحلى بهما مايكل تايلور فضلا عن "الرفض المتكرر" من جانب اليابان لتسليم مواطنيها.

وكان الادعاء التركي انتهى، في العاشر من مايو، من إعداد لائحة اتهام لسبعة أشخاص، من بينهم أربعة طيارين، فيما يتعلق بهروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان عبر إسطنبول.

وألقت الشرطة التركية القبض على المشتبه فيهم في الثاني من يناير الماضي، ونُقل عن مسئول بوزارة الداخلية حينذاك قوله إن شرطة الحدود التركية لم تتلق إشعارا بوصول غصن، ولم يتم تسجيل دخوله ولا خروجه.

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