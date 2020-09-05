فتاوى شغلت الأذهان.. حكم لمس الكلب بعد الوضوء.. نادية عمارة: دعاء التوسل بالنبى كنز ويفك الكرب.. هل تأثم من أجهضت طفلها لعيوب خلقية؟ حكم قراءة القرآن أثناء الأذان

نادية عمارة: دعاء التوسل بالنبى كنز ويفك الكرب

حكم لمس الكلب بعد الوضوء

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تلقت دار الإفتاء المصرية العديد من الأسئلة والاستفسارات التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض «صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.







فى البداية، أكدت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، أنه إذا كان عند الإنسان حاجة يريد أن يقضيها له الله سبحانه وتعالى، فعليه بدعاء التوسل بالنبى والذى يعد كنزًا من كنوز السنة النبوية.









وقالت «عمارة»، خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة»، أن صيغة الدعاء هى: "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، -ثم يذكر الإنسان حاجته- ويكمل الدعاء باللهم شفع نبيك في».











ثم قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن جمهور الفقهاء رأوا أن الكلب نجس، أما المالكية فقالوا بطهارته، والأحناف رأوا أن ظاهر الكلب طاهر واختاره ابن تيمية.





وأضافت "عمارة"، فى لقائها على فضائية "الحياة"، ردا على متصل يسأل: " ما حكم لمس الكلب بعد الوضوء ؟"، أن الجميع اتفقوا على أن مجرد لمس الكلب ليس ناقضا للوضوء، منوهة إلى أنه لو حدث لمس مع الكلب فحينئذ يكون تطهيره ببعض الماء فقط.











