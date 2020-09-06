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البيئة: قانون إدارة وتنظيم المخلفات يرفع الأعباء المالية عن المواطن.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:26 ص
تدوير المخلفات
تدوير المخلفات
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إبراهيم القادري
قال ياسر محجوب نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، إن قانون إدارة وتنظيم المخلفات يعمل على إدارة الوضع المؤسسي والتخطيط والمالي والفني للمنظومة.

وأضاف ياسر محجوب خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أنه عند مناقشة هذا القانون قمنا برفع الأعباء المالية عن المواطن، وسنوفر موارد مالية من خلال جهات أخرى.

وأوضح ياسر محجوب، أنه يتم العمل على توحيد جهة جمع رسوم المخلفات ولن تكون بنفس قيمة المبالغ السابقة، ولكن الرسوم ستكون أقل.

وتابع أن هناك موارد أخرى داخل قانون تنظيم المخلفات تعمل على ضمان استمرارية عمل المنظومة ولن يكون هناك أعباء إضافية على المواطنين.

واستطرد أن الرسوم المتعلقة بالمخلفات سيتم اضافتها على فاتورة الكهرباء، لافتا إلى وجود أكثر من آلية لجمع الرسوم.
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