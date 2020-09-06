تعليم أسوان تهنئ الفائزين بمسابقة مدرس مصر 2020.. صور

هنأ الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ، وعبدالكريم لطفى وكيل المديرية، حسين محمد مرسى معلم الرياضيات بمدرسة نجيب محفوظ لغات فرنسى بإدارة أسوان التعليمية لفوزه بالمركز الأول على مستوى محافظة أسوان فى مسابقة مدرس مصر 2020.





وقدما التهنئة لـ سحر الشاذلى سيف الدين حسن معلمة التاريخ بمدرسة المهندس محمد مكاوى يعقوب بإدارة أسوان التعليمية لفوزها بالمركز الثانى ، ومصطفى حسين رضى إبراهيم معلم اللغة العربية بمدرسة محمود القهمورى للغات بإدارة كوم أمبو لفوزه بالمركز الثالث.





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كما قدما التهنئة كذلك لسلوى عبدالمعطى على سليمان مدير مدرسة أسوان الجديدة المميزة للغات، فضلًا عن تهنئة نجاح إبراهيم فهمى مدنى مدير مجمع إدفو الرسمى للغات لفوزهما فى مسابقة مدارس مصر 2020، علاوة على التهنئة لعبير أبو النجا مدير إدارة التجريبيات على هذا التميز .





وأعرب وكيل الوزارة ووكيل المديرية عن سعادتها البالغة لفوز معلمين ومديرين أسوان فى هذه المسابقة ، وتمنيا مزيد من التقدم والتميز لجميع أبناء أسوان المشاركين فى مختلف الأنشطة والمسابقات .



