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سيارات

إلغاء ضريبة استيراد السيارات الكهربائية في المكسيك

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
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أماني نوار
تنوى المكسيك إلغاء الضريبة على إستيراد السيارات الكهربائية الجديدة حتى نهاية  سبتمبر عام 2024، وفقا لمرسوم حكومي تم نشره، ويتعين على الموردين دفع ضريبة تصل إلى ما بين 15 ، 20%، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل. 


كما تريد حكومة الرئيس مانويل لوبيز أوبرادور تشجيع تكنولوجي النقل النظيفة وتعزيز إنتاج المكسيك من السيارات الكهربائية ، والذي لايزال على نطاق ضيق.

من المعروف أن المكسيك  هي سادس أكبر منتج ، ورابع أكبر مصدر للسيارات في العالم ،كما شهدت البلاد حوالي 300 سيارة كهربائية العام الماضي .

 
 يذكر أن السيارة الكهربائية تعمل بمحرك كهربائي بالبطارية، ويمكن شحنها بطرق مختلفة، منها محطات الشحن الكهربائية التى أصبحت فى تزايد مستمر حول العالم أو مكبس الجهد العالى بالمنزل ، ومن الأمثلة على هذا النوع من المركبات جميع الموديلات من Tesla أوKona Elektro من Hyundai .

وهناك النوع الآخر وهى السيارة الهجينة التى تعمل بمحركين احدهما كهربائى والاخر محرك احتراق منتظم أسفل غطاء المحرك. يمكن أن تقود السيارات الهجينة بالكامل كهربائيًا لمسافات طويلة ، إذا كانت البطارية فارغة أو إذا كانت هناك حاجة إلى إنتاج محرك أعلى ، يمكن للمحرك التحول إلى طاقة الاحتراق أثناء القيادة. ومن الأمثلة على ذلك BMW ActiveHybrid X6 أو Toyota Prius.

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