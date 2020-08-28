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سيارات

خبراء ينصحون بعدم شراء السيارات الكهربائية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:01 ص
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
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أماني نوار
أكد الكثير من الخبراء في مجال السيارات أن فكرة استيراد  السيارات الكهربائية  سواء مستعملة، أو جديدة في هذا الوقت سيجلب الكثير من المخاطر.

والسبب أن السيارات الكهربائية الان لايتوفر لها في الوقت الحالي مراكز خدمة ، ولايوجد لها فنيين للتعامل في أعطالها ومشكلاتها بالإضافة إلى عدم توافر قطع غيار لها في مصر، وقلة محطات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية في مصر.

كما أكد الخبراء أن أسعار السيارات الكهربائية لاتزال عائق أمام انتشارها ، كما أن الدول الاوروبية والولايات المتحدة لم يحدث فيها انتشار كبير بعد للسيارات الكهربائية بسبب ارتفاع سعرها عن السيارات العادية .

و أوضحوا أنه من المنتظر  حدوث تحول في مجال انتشار السيارات الكهربائية ولكن بداية من عام 2030 ، حيث وضعت الكثير من الدول حول العالم  خطط انتشار السيارات الكهربائية .

كما طالب الخبراء  بضرورة وجود توفر محطات الشحن العواصم وعلى الطرق لشحن السيارات الكهربائية ، وتوفير مراكز خدمة كبيرة والصيانة لهذه السيارة ، حيث أن تلك التجهيزات يمكن التعاون فيها مع الشركات الخاصة .
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