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سيارات

ألمانيا تدعم مواطنيها بـ 12 ألف يورو لشراء السيارات الكهربائية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تحاول جميع دول العالم التعافى من الآثار الجانبية التى تسببتها جائحة كورونا والخسائر الاقتصادية الرهيبة التى ترتبت عليها ، ولذلك اتخذت الحكومة الفيدرالية الألمانيه إجراءات عديدة لتحفيز الاقتصاد.


ويحصل المواطن الألماني الذي يشتري سيارات كهربائية تصل قيمتها الصافية إلى 40 ألف يورو على دعم 9000 يورو (6000 يورو من الدولة / 3000 يورو من الشركة المصنعة). السيارات الإلكترونية من 40 ألف يورو إلى 65 ألف يورو مدعومة بـ 7500 يورو (5000 يورو الدولة / 2500 يورو المصنعة).


اما بالنسبة للسيارات الهجينة التي تصل إلى 40 ألف يورو ، تبلغ الإعانة 6750 يورو (4500 يورو للولاية / 2250 يورو للشركة المصنعة) ، وللسيارات من 40 ألف يورو إلى 65 ألف يورو 5625 يورو (3750 يورو من الدولة / 1875 يورو من الشركة المصنعة).


بالاضافة الى مكافأة من e-car الألمانية حتى نهاية عام 2025 ، ولكن من يتقدم أولًا يحصل على التمويل أولًا ، وهى ليست للأفراد فقط وانما للأفراد والشركات والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تم تسجيل مركبة جديدة لها تقديم الطلبات.


ولم يقتصر الدعم على السيارات الجديدة فقط وإنما شمل حالات خاصة من السيارات المستعملة المستعمله وهى السيارات التى تم شرائها من شهر يوينو وحتى يومنا هذا ، ولكن يجب ألا يكونوا قد تلقوا تمويلًا من الدولة لذلك سواء عند شرائهم لأول مرة أو كسيارة شركة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب ألا يكون قد مضى عليها أكثر من اثني عشر شهرًا وألا تزيد مساحتها عن 15000 كيلومتر. ولكن بعد ذلك هناك 5000 يورو للسيارات الكهربائية المستعملة و 3750 يورو للسيارات الهجينة المستعملة.

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