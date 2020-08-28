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سيارات

فولكس فاجن تعلن عن استثمار جديد في السيارات الكهربائية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:01 م
فولكس فاجن
فولكس فاجن
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أماني نوار


كشفت الشركة الألمانية لصناعة السيارات فولكس فاجن ، في اجتماع لها في مدينة فولسبورج أن استثمارها يمثل حوالي ثلث نفقات المجموعة الألمانية  من عام 2019 حتى 2023.


وتحدث الرئيس التفيذي لفولكس فاجن هربرت ديس أن الشركة قررت إعادة توجهها لإقامة صداقة من نوع خاص مع البيئة .

كما كشفت فولكس فاجن عن الموقف النهائي الخاص بقرارات إنتاج ، وصناعة طرازات جديدة تحمل ناقل سرعة يدوي 

وأوضحت أن هناك الكثير من العملاء على الطرازات ، التي تعتمد على ناقل سرعة يدوي ، وستقوم الشركة بإنتاج طرازات بهذه الصفات .


كما صرح  ممثل الشركة فولكس فاجن لقسم التطوير التقني " ماتنياس ربي " أن فولكس فاجن تدرك وجود العديد من عملائها ممن يستمتعون باستخدام ناقلات سرعة يدوية بالسيارات التي تطرحها الشركة الألمانية حتى الأن 

يذكر أن انتشرت بعض التقارير، والمعلومات على مواقع الإنترنت تؤكد إطلاق نماذج جديدة من سيارات جولف لجذب شريحة جديدة من الشباب .

ووفقا للمعلومات المتوفر فإن السيارة الجديدة ستحمل اسم جولف هاي راسر ، وستأتي بلمسات جديدة من حيث التصميم.

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