تيرامونت من فولكس فاجن.. أفضل سيارة عائلية في 2020

ويبلغ طول هذه السيارة أكثر من 5 أمتار وتتميز قاعدة العجلات الأكبر ، بمساحة مقصورة أكبر تسهل الوصول لمقاعدة الصف الثالث، بالإضافة إلى أن المقاعد مزودة بنظام تبريد المقاعد ، وإمكانية التحكم في درجة الحرارة من ثلاث مناطق .









أما إعداد السيارة بأكملها لكل راكب ، كي يستطيع الأهل التحكم في الوسائط المتعددة ، والتطبيقات المستخدمة على الجهازين في الخلف عبر الشاشة الرئيسية قياس 8 بوصات .









ومن المعروف أن السيارة ستظل الخيار الأول للكثير من هذه العائلات بفضل مقصورتها الفسيحة ومساحة صندوق الامتعة الكبيرة وسهولة الوصول إلى صف المقاعد .