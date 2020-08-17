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سيارات

تيرامونت من فولكس فاجن.. أفضل سيارة عائلية في 2020

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:01 ص
فولكس فاجن
فولكس فاجن
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أماني نوار
طرحت فولكس فاجن سيارتها الجديد تيرامونت في الشرق الأوسط ، عام 2018 ، ويعتبر حب القيادة والاستكشاف جزءا مهما من ثقافة هذه المنطقة.


كما بلغت مبيعاتها ثلث إجمالي مبيعات فولكس فاجن الشرق الاوسط لعام 2019 ولذلك لم يكن غريبا أن تيرامونت الخيار الامثل للعائلات.


وتعتبر سيارة فولكس فاجن أنسب سيارة عائلية SUV والتي تتناسب مع أذواقهم بسبب حجمها الكبير ، ومحركها القوي لأنها تضع الرحابة والراحة على رأس أولوياتها .


ويبلغ طول هذه السيارة أكثر من 5 أمتار وتتميز قاعدة العجلات الأكبر ، بمساحة مقصورة أكبر تسهل الوصول لمقاعدة الصف الثالث، بالإضافة إلى أن المقاعد مزودة بنظام تبريد المقاعد ، وإمكانية التحكم في درجة الحرارة من ثلاث مناطق .


أما إعداد السيارة بأكملها لكل راكب ، كي يستطيع الأهل التحكم في الوسائط المتعددة ، والتطبيقات المستخدمة على الجهازين  في الخلف عبر الشاشة الرئيسية قياس 8 بوصات .


ومن المعروف أن السيارة ستظل الخيار الأول للكثير من هذه العائلات بفضل مقصورتها الفسيحة ومساحة  صندوق الامتعة الكبيرة وسهولة الوصول إلى صف المقاعد .
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