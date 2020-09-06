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محافظات

مرور مفاجئ لوكيل وزارة صحة مطروح على مستشفى الأطفال

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:55 ص
جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة بمستشفى الأطفال
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ايمن محمود
تفقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح في مرور مفاجئ مستشفى الأطفال التخصصي بمدينة مرسى مطروح. 

حيث تابع العمل بالمستشفى للتأكد من تواجد الأطقم الطبية بها وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية حرصا على تقديم خدمة طبية متميزة.
   
وأكد أهمية التعاون بين جميع العاملين بقطاع الصحة والعمل بروح الفريق لتوفير خدمات متميزة لأبناء المحافظة وزوارها خاصة موسم الصيف.

وأضاف على ضرورة التزام من جميع العاملين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير. 

رافق مدير صحة مطروح خلال الجولة الدكتور مبروك سالم مدير إدارة المستشفيات والدكتورة سماح عبد النبي والدكتور محمد على مدير المستشفى.
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