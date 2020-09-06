مرور مفاجئ لوكيل وزارة صحة مطروح على مستشفى الأطفال

تفقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح في مرور مفاجئ مستشفى الأطفال التخصصي بمدينة مرسى مطروح.





حيث تابع العمل بالمستشفى للتأكد من تواجد الأطقم الطبية بها وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية حرصا على تقديم خدمة طبية متميزة.

وأكد أهمية التعاون بين جميع العاملين بقطاع الصحة والعمل بروح الفريق لتوفير خدمات متميزة لأبناء المحافظة وزوارها خاصة موسم الصيف.





وأضاف على ضرورة التزام من جميع العاملين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير.



