130 طالبًا وطالبة يؤدون اختبار القدرات للالتحاق بالمدرسة الفنية للتعليم المزدوج بجامعة سوهاج

تفقد صباح اليوم الدكتور احمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أعمال اختبارات القدرات للطلاب المُتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، وذلك بمقر المدرسة بكلية التكنولوجيا والتعليم بالحويتي.





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كان برفقة الدكتور مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد الرحيم، القائم بعمل عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.





وتفقد "عزيز" خلال جولته لجان الاختبارات واكد علي تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ علي سلامة وصحه الطلاب وقال انه يجري تلك الاختبارات ١٣٠ طالبًا وطالبة من الطلاب الحاصلين علي الشهادة الاعدادية بمجموع لا يقل عن ٢٦٥ درجة على أن يقبل الطلاب الاعلى مجموعا فى شهادة المرحلة الاعدادية واختبارات القدرات .





وقال إنه في العام الثاني للدراسه بتلك المدرسه سوف يتم اختيار ٤٠ طالباً للالتحاق بشعبتي التكييف والتبريد، والسكرتارية الطبية حيث تبلغ مدة الدراسة بها ثلاثة سنوات.





واضاف الدكتور احمد عبد الرحيم ان تلك الاختبارات تستمر علي مدار يومين، حيث تتم تحت اشراف لجنة من وزارة التربية والتعليم، وتضم عدد من الامتحانات التحريرية في اللغة الانجليزية والرياضة، واللغه العربية. والاستدلال الميكانيكي لمعرفة قدرة ومهارة الطالب في تقدير المعايير الميكانيكية.



