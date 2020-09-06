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حوادث

اللقاء الأخير.. اعترافات قاتلة حداد أكتوبر: ضربته على راسه بـ حديدة واحنا بنمارس الرذيلة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:24 م
جثة حداد أكتوبر
جثة حداد أكتوبر
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت نيابة الجيزة، بحبس ربة منزل بتهمة قتل عشيقها وسرقته في مدينة ٦ أكتوبر بـ الجيزة.

وأعترفت المتهمة بالواقعة حيث قالت، أن مشادة ملامية حدثت بينها وبين المجنى عليه حال قيامهم بممارسة الرذيلة، فتعدت عليه بقطعة حديد كانت موجودة بالشقة فأحدثت إصابته التى أودت بحياته.


وأضافت المتهمة، أنها قامت بسحب جثته إلى السرير ، وفى الصباح توجهت إلى إحدى المكتبات واشترت عقد بيع سيارة وعادت إلى الشقة مرة أخرى وقامت بأخذ بصمة المجنى عليه على العقد واستولت على رخصة سيارته الملاكى واستبدلت هاتفها المحمول بهاتف المجنى عليه لحداثته عقب تبديلها لشرائح الهواتف واستولت على مبلغ 600 جنيه من حافظة نقوده ووضعت قفل على باب الشقة من الخارج وهربت .

وكانت الأجهزة الأمنية، تمكنت من ضبط ربة منزل عقب قيامها بقتل حداد داخل مسكنه بـ الجيزة وسرقته .

بدأت الواقعة بعد أن تلقت الاجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بالشقة سكنه الكائنة بالحى الرابع، وبالانتقال تم العثور على جثة مالك ورشة حدادة، وأصل بلدته الفيوم مصاب بجرح رضى بالرأس .

وتم تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالجيزة توصلت جهوده إلى أن مرتكبة الواقعة ربة منزل تتردد عليه، وبينهما علاقة جنسية. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها ، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة حال تواجدها صحبة المجنى عليه داخل مسكنه بدافع السرقة.

وتم بإرشادها ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "قطعة حديد خاصة بعمل المجنى عليه"، الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، مبلغ 465 جنيها وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ المستولى عليه .
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