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أخبار العالم

كشفت سبب اتجاه أردوغان للتصعيد.. فرنسا: اجتماع المجلس الأوروبي المقبل مخصص لمعاقبة تركيا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:20 م
فرنسا: اجتماع المجلس
فرنسا: اجتماع المجلس الأوروبي المقبل مخصص لمعاقبة تركيا
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دعاء أبوهشيمة
أكد وزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دريان، اليوم الأحد، أن اجتماع المجلس الأوروبي المقبل مخصص لمعاقبة تركيا.

ووفقا لما ذكرته فضائية "العربية"، في نبأ عاجل لها، قال وزير خارجية فرنسا إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يصعد للتغطية على وضع بلاده الاقتصادي الصعب.

وفي وقت سابق من اليوم، وجهت اليونان، تحذيرا شديد اللهجة إلى تركيا وهددتها بفرض مزيد من العقوبات إذا لم يتم وقف التصعيد شرق المتوسط.

كما حذرت اليونان تركيا من فرض مزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب تنقيبها عن الطاقة في شرق البحر المتوسط. 

يأتي ذلك بعد اعلان تركيا بدء مناورات عسكرية مع شمال قبرص في شرق المتوسط.

ووصفت اليونان قرار واشنطن  رفع حظر السلاح عن قبرص بأنه "خطوة تاريخية". 

وبالفعل، فرضت كتلة الاتحاد الأوروبي عقوبات طفيفة على أنقرة بشأن هذه المسألة، ومن المقرر أن يحاول قادة الاتحاد الأوروبي معالجة القضية مرة أخرى خلال قمة في بروكسل يومي 24 و 25 سبتمبر.
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