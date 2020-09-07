حق الشعب.. محافظ بني سويف: إزالة 4492 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .. و338 حالة مخالفة بناء

إزالة 838 حالة مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن بني سويف

إزالة 4492 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة أوالمستجدة













أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،أنه تمت إزالة 4492 حالة تعد بواقع: 2218حالة على الأراضى الزراعية، و874 حالة على أراضى أملاك الدولة(841 حالة تعد بالبناء المخالف+33 حالة تعد بزراعات غير جادة).





فيما تم ضبط إزالة 838 حالة مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة،وذلك منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء في"25 مارس2020" بحظر انتقال وتحرك المواطنين ،لمجابهة انتشار العدوى بكورونا،وحتى أمس الجمعة 4 سبتمبر الجاري.





جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي عرضه السكرتير العام اللواء هشام شادي،بشأن سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي،التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.





وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.





اقرأ أيضا:





حيث أكد المحافظ أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة،والتي تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من مسار،من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة،أوالمستجدة مع التركيز على التعديات "في المهد"،وفق برنامج زمني محدد،وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية،وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة .





وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة





وفي مركز ناصر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر"برئاسة على يوسف" بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات،وفي حضور اللواء طه الدرباشي مساعد مدير الأمن،العقيد أحمد شلبي مأمور مركز شرطة ناصر، وماجد رمضان نائب رئيس المدينة ، العقيد عمرو عبد العزيز رئيس قسم شرطة المرافق ، والنقيب مصطفى أحمد وكيل شرطة المرافق ،ومسؤولى والإشغالات والنظافة والبيئة والكهرباء والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.





أسفرت الحملة التي تم تنفيذها أمس السبت عن إزالة ورفع مايزيد عن خمسمائة حالة إشغال مخالفة بشوارع المدينة ،شملت: إعلانات ولافتات وتاندات وكراسي واستاندات وصبات وبروز وغيرها،وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية ،وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.