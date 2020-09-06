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فن

من داخل سيارتها.. إيناس النجار تبهر متابعيها بإطلالة جذابة.. شاهد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:35 م
إيناس النجار
إيناس النجار
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محمد بدران
نشرت الفنانة التونسية إيناس النجار صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "ايناس النجار" في الصورة بإطلالة جذابة داخل سيارتها مرتدية سترة جينز ونظارة شمس، نالت إعجاب متابعيها.


وعلقت عليها قائلة "سأل حكيم عن المرأة فقال: قلب فيه صفاء، وعقل فيه ذكاء ودهاء، وإن أحسنت التصرف معها رفعتك إلى السماء".


يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة "إيناس النجار" السينمائية فيلم "دفع رباعي" للنجم أحمد بدير، محسن منصور، ندا بهجت، سمسم شهاب، أحمد عزمي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.


وكان أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، ضياء عبد الخالق، فارس رحومة، محمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.


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