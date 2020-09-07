استشارى مناعة: مازلنا فى الموجة الأولى لكورونا ومستعدين للموجة الثانية.. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس اقسام الباطنة والمناعة بالمصل واللقاح، إننا لا نزال في الموجة الاولي من كوفيد ١٩ ، منوها أن التذبذب في اعداد الإصابات سواء بالزيادة أو النقصان، نتيجة عدم إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية، نظرا إلي حدوث شعوري لدي المواطنين، بإنهاء انتشار الفيروس.





وأكد أمجد الحداد، خلال مداخلته الهاتفيه في برنامج "هذا الصباح" المذاع علي فضائية " اكسترا نيوز"، أننا لم نصل إلي 0 إصابات، وبالتالي مع عدم الإلتزام، نجد هناك زيادة في عدد الإصابات، موضحا عند إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي، سوف نصل إلي 0 إصابات، قائلا: حتي كما كنّا متوقعين في شهر سبتمبر.





وأوضح أن أجهزة الدولة والمنظومة الصحية بمصر، أصبح لديها خبرة، لتوفير البروتوكولات العلاجية، الأدوية، وأطقم طببة، قد استعدت لإستقبال ما يسمي بالموجة الثانية للفيروس.





وأشار إلي أن بروتوكولات العلاج جيدة جدا، موضحا بوجود تجارب سابقة جيدة للعلاج، مع وعي الناس بتطبيق الإجراءات الإحترازية، مشيدا بإستعداد الدولة علي أكمل وجه، بتوفير أدوية بكميات كبيرة لمجابهة الموجة الثانية، والدور علي المواطن حتي يكون لدينا إحتمالية في وجود موجة ثانية، سوف تنتهي قبل بدايتها.



