إخلاء سبيل الطبيب النفسي المتهم بالتحرش بسيدات طنطا بكفالة ١٥ ألف جنيه

أصدر المستشار هاني محمد رئيس نيابات غرب طنطا الكليه في الغربية اليوم، قرارا بإخلاء سبيل الطبيب النفسى الذى اتهمته عدد من السيدات بالتحرش أثناء علاجهن داخل عيادته، بكفالة مالية 15 ألف جنيه.





كانت أعضاء نيابه غرب طنطا الكليه استمعوا لأقوال الطبيب بعد عدة بلاغات تقدمت من عدد من السيدات لاتهامه بالتحرش بهن داخل عيادته الخاصة.





كما نفى الطبيب المتهم كافه تهم التحرش الجنسي واللفظي الموجهة ضده، مؤكدا أنه يتعرض لحملات تشويه ممنهجه، وابتزاز من جانب منافسين عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك بقصد التشهير بسمعته.





وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، ضبطت أحد الأطباء النفسيين عقب تداول منشور بعدد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا قام بالتحرش بهن لفظيًا، وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب، وإيهامهم بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسى.





وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق حيث أمكن تحديد الطبيب المشار إليه وأمكن ضبطه.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.